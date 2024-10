CAPTEI: Festa de aniversário de Carol do Ceará agita a última sexta-feira de outubro!

Toda última sexta-feira do mês, Carol do Ceará abre as porta de sua casa para receber amigas para um almoço que, chamo de "olímpico" (aqueles que demora para acabar de tão bom que é).

No último fim de semana, o motivo foi especial. A publicitária reuniu suas amigas na sexta-feira, 25, em um almoço, antecipando as comemorações de seu aniversário, que foi no dia 28 de outubro. Além disso, a anfitriã, que está de casa nova, compartilhou essa novidade com suas convidadas.

Legenda: Aniversário Carol do Ceará Foto: Arquivo Carol do Ceará

O encontro contou com gastronomia saborosa e boa conversa, animada pela voz e violão de Clóvis, e em seguida pelo forró contagiante de Sandrinha e sua banda. Por lá, momentos de diversão e descontração.

A aniversariante usava um vestido lindo marrom, tomara que caia, da Água de Coco, com drapeados na frente que destacavam sua boa forma e charme. Fez sucesso na pele da morena somado com sua alegria!

Vem ver as fotos de registros do arquivo da aniversariante:

Legenda: Carol do Ceará e Ane Alcântara Foto: Arquivo Carol do Ceará

Legenda: Carol do Ceará e Geórgia Bezerra Foto: Arquivo Carol do Ceará

Legenda: Aniversário Carol do Ceará Foto: Arquivo Carol do Ceará

Legenda: Márcia Ventura, Carol do Ceará e Adriana Bezerra Foto: Arquivo Carol do Ceará

Legenda: Paula Campos e Carol do Ceará Foto: Arquivo Carol do Ceará

Legenda: Carol do Ceará, Amiga, Riana Aguiar e Niedja Bezerra Foto: Arquivo Carol do Ceará

Legenda: Aniversário Carol do Ceará Foto: Arquivo Carol do Ceará

Legenda: Aniversário Carol do Ceará Foto: Arquivo Carol do Ceará

Legenda: Rafaela Pessoa, Carol do Ceará, Geórgia e Karina Bezerra e Paula Ferreira Foto: Arquivo Carol do Ceará