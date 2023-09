Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (12/9)

A terça-feira pode ser intensa, veloz e marcada por uma inquietude. A Lua calorosa no signo de Leão e Urano no signo de Touro provocam uma desordem, e você está sujeito (a) a uma instabilidade emocional. A Lua simboliza nossas emoções e Urano, conhecido como o agitador, vai dar uma chacoalhada no dia.

Muito cuidado para não marcar mais compromissos do que se pode assumir. Vá devagar. Um passo de cada vez, evite acidentes. Pois a mente mais inquieta acaba trazendo mais dispersão.

Áries

Cuidado com o excesso de preocupação relacionado às finanças. Não deixe sua mente ocupada com questionamentos sobre orçamento, contas a pagar e futuras despesas, pois você acaba não relaxando. Encontre uma forma de aliviar essa preocupação, canalize a ansiedade para atividades que o/a ajudem a relaxar.

Touro

Hoje a ansiedade pode tomar de conta, o melhor a fazer é buscar alguma atividade que alivie suas tensões. O conflito se dá pelo desejo de se relacionar com profundidade e com liberdade ao mesmo tempo. Você pode sentir sua autoconfiança abalada, o segredo é reinventar-se.

Gêmeos

Um aspecto tenso da Lua com Urano sugere mudanças internas bem intensas. Você está querendo mudar as coisas, mas não sabe exatamente o que e nem como vai fazer isso. Esse desconforto interno acaba trazendo muita ansiedade e agitação mental.

Câncer

A tensão entre a Lua e Urano pode criar um clima entre suas necessidades emocionais de segurança e de estabilidade e seu desejo de liberdade, inovação e conexões sociais.

Leão

Hoje o dia pode ser marcado por impulsos emocionais na carreira: as mudanças de humor e impulsos emocionais podem afetar sua estabilidade e consistência na carreira. Isso pode criar desafios na busca pelo sucesso profissional.

Virgem

Você pode sentir que há um conflito entre suas emoções profundas, que estão muitas vezes ligadas ao inconsciente, como a necessidade de segurança emocional e a estabilidade, enquanto Urano busca mudanças e inovação intelectual. Essas necessidades conflitantes podem criar um senso de instabilidade emocional.

Libra

Algumas mudanças podem acontecer. E isso deve está trazendo muita ansiedade, mudanças súbitas e, surpreendentemente, positivas. Esse aspecto pode estar relacionado a experiências espirituais ou emocionais que levam a uma profunda transformação interior.

Escorpião

Pode ser que hoje você se sinta muito inseguro (a) em relação a sua carreira ou status. E essa instabilidade é provocada porque você precisa dá uma sacudida nos seus relacionamentos e parcerias. Liberte-se para um verdadeiro encontro com esse outro.

Sagitário

O conflito entre Lua e Urano indica um conflito entre a necessidade de estabilidade emocional e a busca por novas experiências intelectuais e culturais. Pode haver momentos em que você se sinta dividido (a) entre a necessidade de se apegar à rotina e a ânsia por aventura e por expansão. Isso pode criar uma sensação de inquietação emocional e, às vezes, conflitos internos.

Capricórnio

Você pode se sentir dividido entre sua busca por conexão, harmonia e equilíbrio nos relacionamentos. Comunique suas necessidades emocionais de maneira equilibrada, abra seu coração e fale honestamente o que sente, não tenha medo. Esse é o caminho na busca do equilíbrio entre profundidade emocional e a harmonia nas relações.

Aquário

Seu dia será marcado pela necessidade de estabilidade vs. busca por mudanças. Existe uma necessidade de segurança emocional e estabilidade, enquanto Urano pede inovação intelectual. Essas necessidades conflitantes podem criar um senso de instabilidade emocional.

Peixes

O conflito entre Lua e Urano sugere que pode haver tensões entre a necessidade de estabilidade emocional e a busca por inovação e liberdade na forma como a pessoa se comunica, aprende e se expressa. Pode haver momentos de conflito entre o desejo de manter uma rotina estável, a necessidade de inovação e a mudança na maneira como a pessoa aborda o trabalho e a comunicação.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.