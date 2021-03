Horóscopo de Libra hoje, 14 de março de 2021

Vênus e Netuno estão se movendo em conjunto desde ontem, o que aguça sua sensibilidade e traz insights importantes sobre suas relações, mas pode gerar dificuldades em manter o foco para realizar as atividades diárias, seja paciente e respeite seu tempo!

A entrada da Lua em Áries na noite de ontem faz com que você se sinta mais animado e determinado. Somado à inspiração aguçada pelas energias piscianas, o contexto astrológico de hoje é muito poderoso para fazer lançamentos, começar novos projetos e vislumbrar quais sonhos estão te encantando nesse momento e as metas que você deve traçar para alcançá-los.

As configurações astrológicas dos últimos meses incitaram um processo intenso de ressignificação e, se você não esteve aberto para essas transformações internas, é possível que tenha sentido desânimo e estagnação. Sabendo disso, procure exercitar a introspecção, que é facilitada nesse momento pela influência de Peixes, para se compreender melhor e facilitar o seu processo de evolução.

LIBRA

Os librianos devem tomar cuidado com as tendências impulsivas de hoje, pois essas sensações não costumam ser habituais para você e se entregar a elas pode gerar conflitos. Além disso, seu planeta regente, Vênus, está em conjunção com Netuno, configurando um ótimo momento para demonstrar a importância das pessoas na sua vida.

*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.