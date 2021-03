Horóscopo de Áries hoje, 6 de março de 2021

Hoje o dia será muito intenso e você precisa de muita maturidade emocional para não se deixar abalar pela tendência dramática desse momento. Isso acontece porque a Lua, que rege nossas emoções, está fazendo quadraturas com o Sol, Vênus e Netuno que estão todos em Peixes! As energias piscianas são caracterizadas pela sensibilidade e pela intuição, mas também nos deixa mais propensos à martirização.

Por isso, esses aspectos podem causar intensos conflitos internos e você deve tomar cuidado para não deixar que isso tome conta de você! Aproveite as energias mais amorosas despertas nesse momento para se expressar com delicadeza nos seus relacionamentos.

ÁRIES

As quadraturas que a Lua está fazendo hoje, além de dificultarem sua capacidade conciliar seus sentimentos e sua razão, te geram insegurança e você tende a responder de maneira imatura à isso. Tenha cuidado com a forma com que você se expressa nesse momento e com decisões precipitadas, pois seu pensamento estará nebuloso.

