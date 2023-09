Homem tenta usar dados de Chay Suede para aplicar golpe em banco e acaba preso na Bahia

Um homem foi preso por utilizar os dados do ator Chay Suede para abrir uma conta bancária e cometer fraudes, em Salvador, na Bahia. Conforme informado pela Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-BA), a captura aconteceu nessa terça-feira (12), após o acusado tentar acessar o aplicativo do banco usando o nome do artista.

À frente do caso, a delegada Marita Souza explicou que o homem utilizou documentos com informações do ator para abrir uma conta através do aplicativo do Banco Regional de Brasília, chegando a conseguir altos valores do cheque especial e no cartão de crédito.

O acusado ainda fez um Pix de aproximadamente mil reais para outra conta, mas, devido à movimentação suspeita, acabou sendo bloqueado pela instituição.

“Ele foi até a agência tentar desbloquear o aplicativo, mas apresentou um documento com os dados do ator e sua foto, o que levantou suspeita do funcionário da agência”, afirmou a delegada, conforme divulgado pela SSP-BA.

Desconfiados, os funcionários decidiram acionar as autoridades, que deslocaram equipes da 35ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Iguatemi) para averiguar a ocorrência.

O suspeito foi autuado por estelionato e falsidade ideológica, e deverá passar por audiência de custódia.