'Homem-Aranha', 'Pantera Negra' e 'Mario' brigam em trenzinho no RJ, e confusão viraliza; assista

Animadores de dois trenzinhos da alegria entraram em uma briga durante passeio em Teresópolis, no Rio de Janeiro. O vídeo da confusão viralizou nas redes sociais e ocorreu no último domingo (4) entre o Homem-Aranha, o Pantera Negra e o Super Mário.

O animador vestido de Homem-Aranha se estressou com o de Pantera Negra e começou a trocar socos com ele. O Mario também entra na briga e até tira a cabeça do personagem no meio da ação. A confusão generalizada não envolveu personagens do Carreta Furacão, mas sim de outros empreendimentos.

Briga ocorreu entre vários personagens:

Personagens como o Capitão América, o Super-Choque e a Wandinha Addams participaram da briga. Conforme o portal g1, os envolvidos foram conduzidos pela Polícia Militar a uma delegacia da região.

Empresa desliga funcionário

O dono da empresa Teretrem, Rogério Modesto, emitiu nota repudiando a confusão: "A nossa empresa não compactua de forma alguma com o ocorrido no último domingo. Um colaborador já foi desligado e outro afastado até que a gente possa tomar uma decisão com mais tranquilidade".

A proprietária do outro trenzinho, Mila Ribeiro, também se pronunciou e chamou a briga de "fato isolado": A gente quer também esclarecer que são pessoas que a gente seleciona, que a gente orienta".

"E que de forma alguma a gente aceita que eles tenham esse tipo de atitude, porque a gente lida com o público, principalmente com crianças. A gente está tomando as medidas cabíveis em relação aos fatos e as medidas legais para que isso de forma alguma se repita.