Bárbara Evans diz que filha não reconhece a avó Monique Evans: ‘vê muito pouco’

A modelo e influenciadora digital Bárbara Evans respondeu a pergunta de seguidores, no Instagram, na terça-feira (6), e acabou revelando que a filha, Ayla, ainda não reconhece a avó, Monique Evans.

“Ela reconhece a vovó Monique?”, questionou um seguidor. Bárbara respondeu: “Não, ela vê a minha família que mora no Rio de Janeiro muito pouco para lembrar. Infelizmente. Junho vamos visitá-los”. Atualmente, a modelo mora no interior de São Paulo com o marido, o empresário Gustavo Theodoro.

Bárbara também está grávida de dois meninos, que se chamarão Álvaro e Antônio. Como engravidou por inseminação artificial, a modelo pôde saber antes o sexo dos filhos devido à descoberta de um gene cancerígeno para o câncer de mana após realizar uma biópsia embrionária.

“Quando se trata de doença, a gente pode saber do sexo. Como a doença era um gene cancerígeno de mama, é muito mais fácil dar em meninas", contou ela recentemente, em entrevista à “Splash”.

Julgamentos

A escolha do sexo de bebês é muito criticada quando se fala em ética reprodutiva, mas Bárbara disse estar tranquila quanto a possíveis julgamentos.

“Temos nossa consciência tranquila de que não escolhemos sexo. A gente foi pelo que realmente era certo de se fazer, perguntando para todos os médicos”.