Henrique Dubugras e Laura Fiúza abrem álbum de fotos de casamento milionário em Noronha; veja

Após a grande repercussão do casamento do bilionário Henrique Dubugras com a engenheira de software Laura Fiuza, ocorrido em Fernando de Noronha em 7 de outubro, o casal decidiu abrir o álbum de fotos da cerimônia. Apesar de discretos, os noivos publicaram imagens da festa, que durou cerca de 10 dias e contou com 600 convidados.

Nas redes sociais, os seguidores parabenizaram a união e elogiaram os detalhes da festa na ilha paradisíaca. "Vibe e energia que só existem em final de filme! E a melhor parte é que o filme continua”, disse uma internauta. “Foi maravilhoso! Que sejam muito muito felizes”, comentou outra.

Veja fotos

Legenda: Cerca de 600 convidados foram recepcionados em pousadas luxuosas de Fernando de Noronha, que foram fechadas para hospedar a família e os amigos dos noivos Foto: Reprodução/Instagram

Legenda: Laura Fiuza e Henrique Dubugras estão juntos desde 2018 Foto: Reprodução/Instagram

Henrique Dubugras e Laura Fiuza reservaram a ilha por 10 dias para o casamento, além de selecionar todas as pousadas de luxo do local para receber os convidados com conforto e privacidade. O casal também teria alugado um bar exclusivo e ainda fretado barcos para passeios.

Ao invés de presentes, Henrique Dubegras e Laura Fiuza solicitaram doações em dinheiro para os projetos de preservação de aves e tubarões de Fernando de Noronha.

QUEM É HENRIQUE DUBUGRAS

Henrique Dubugras é um jovem bilionário de 26 anos e uns dos fundadores da Brex, empresa que oferece cartão de crédito e programa de pontos para startups. Ele divide o comando da empresa com Pedro Franceschi.

Em 2022, ele entrou para a lista de bilionários da Forbes na posição 1.929, mas saiu da relação em 2023.

O pedido de casamento do casal foi publicado em dezembro de 2021, no X, antigo Twitter, na Cidade do Cabo, na África do Sul.

Ele tem uma fortuna estimada em US$ 1,5 bilhão (cerca de R$ 7 bilhões conforme a cotação atual).