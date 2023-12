Gretchen solta indireta após separação de Jenny Miranda: 'Lei do retorno é imbatível'

Um texto publicado por Gretchen, de 64 anos, foi apontado como indireta para a "ex-filha", Jenny Miranda, nesta segunda-feira (4). A cantora falou sobre a lei do retorno no mesmo dia em que a ex-fazendeira anunciou o fim do relacionamento com Fábio Gontijo.

"É, mores, a vida é muito incrível mesmo. Pra quem não sabe viver, só lamento. A lei do retorno é imbatível. E não adianta querer fugir dela", escreveu a rainha do bumbum para os seus 3,6 milhões de seguidores no Instagram.

"Tem gente que achou que tinha se saído bem fazendo mal para o outro e aí começa a receber o retorno. E tem gente que acha que saiu vitorioso de um processo e na verdade, perdeu principalmente sua própria dignidade. ADOROOOOO. Só de camarote", alfinetou Gretchen.

Alguns de seus seguidores ironizaram a frase, lembrando que Gretchen já foi casada 17 outras vezes. Atualmente ela vive com o 18º marido, Esdras Souza.

Já nos stories da plataforma, a mãe de Jenny apareceu se defendendo das acusações de que teria provocado a filha: "Eu tenho mais o que fazer da minha vida. Isso (a frase) se relaciona a coisas da minha família com meu marido. Nada a ver com certas pessoas que vocês estão falando. Querem aproveitar o meu post pra falar o que não deve. Se precisar eu entro ao vivo pra falar a verdade".

No mesmo dia, mais cedo, Jenny Miranda, que já chegou a se referir à Gretchen como "ex-mãe", apareceu aos prantos também no Instagram para anunciar que está se separando de Fábio Gontijo.

"Vim anunciar pra vocês que a gente não é mais um casal. Foi ele que terminou, foi uma decisão dele. Eu tenho que respeitar, ele tem os motivos dele. E é isso. Eu vim mais dar uma posição porque estão falando que, ah, eu larguei dele, não fui eu que larguei dele", explicou a ex-peoa. Foto: Reprodução/Instagram