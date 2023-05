Gretchen revela que casamento com ex-marido morto terminou por traição

A cantora Gretchen decidiu se pronunciar após a morte do seu ex-marido, o português Carlos Marques, que faleceu na última sexta-feira (12). Diversos seguidores cobraram um posicionamento da artista, que desde então não havia comentado sobre o assunto.

Gretchen e Carlos foram casados por sete anos e se separaram no início do ano passado. No Instagram, a 'Rainha do Rebolado' respondeu a um seguidor que o motivo de seu silêncio foi uma mágoa, já que a relação terminou após ela descobrir uma traição do ex-marido.

"Ele tinha uma amante há um ano já, quando eu descobri e me separei. Que, inclusive, foi a tal que ele se casou logo depois de mim. Antes dessa", disse Gretchen.

O empresário português chegou a participar de dois programas com Gretchen, o Power Couple Brasil e Os Gretchens, exibido pelo Multishow em 2018.

Após a separação do casal, ela divulgou um comunicado afirmando que a decisão do término foi "tomada em comum acordo" e que manteria uma "linda e eterna amizade" com Carlos Marques.

No entanto, os dois não tiveram mais contato após o divórcio, o que contribuiu para que Gretchen decidisse não se manifestar sobre a morte do ex-marido nos últimos dias.

Gretchen é casada atualmente com Esdras de Souza, seu 18º marido.

Morte de Carlos Marques

O empresário faleceu vítima de leucemia, aos 60 anos. A notícia foi compartilhada por Jenny Miranda, filha da cantora, nas suas redes sociais.

"Hoje eu vim com muito pesar dar uma notícia e fazer uma homenagem. Quem conheceu o Carlos Marques... Me tinha como filha. Foi casado com minha ex-mãe, e todo mundo sabe o carinho e o respeito que a gente teve com ele e ele teve com a minha família. Era uma pessoa maravilhosa. Me ajudou muito, me tinha como filha, mesmo eu não sendo filha dele. Só lembranças boas dele. Por isso que eu falo: dê valor para quem você tem hoje, para sua família, porque a vida é como um sopro. Deixa o orgulho de lado porque não leva ninguém a nada", escreveu Jenny.