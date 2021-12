Gloria Groove vence Show dos Famosos ao interpretar Jennifer Lopez

A final do Show dos Famosos, no Domingão com Huck, rendeu o título de campeã a Gloria Groove, que interpretou a cantora Jennifer Lopez. Além do troféu da disputa global, na noite desse domingo (26), ela levou um carro zero quilômetro para casa.

"Não sou o mesmo artista que entrei por aquela porta. Obrigada ao Show dos Famosos por me permitir mostrar que posso ser drag queen, drag king, sou a Gloria, sou o Daniel e posso ser quem eu quiser”, afirmou a cantora.

Assista à apresentação:

Gloria Groove (@gloriagroove) refaz o Super Bowl de Jennifer Lopez na final do #ShowdosFamosos no #Domingão. pic.twitter.com/kJrfKcoxzl — Domingão com Huck (@domingao) December 26, 2021

Também participaram da final Wanessa Camargo, que se transformou na diva pop Britney Spears; Robson Nunes, em homenagem ao cantor e apresentador brasileiro Wilson Simonal, e Victor Kley, que interpretou a britânica Adele.

Dinâmica diferente

Os quatro finalistas não receberam notas. Cada jurado votou em quem deveria ser o grande campeão. Ao escolher Gloria Groove, Boninho destacou: "Você é um mega artista e daria trabalho para qualquer um. Isso que é legal, é bom ver como você se dedica.

Claudia Raia também não poupou elogios. "Você não entrega uma coisa simples. Você entrega tudo. Você entrega a música! Obrigado por você ser brasileiro".

Embora tenha votado em Wanessa Camargo, Preta Gil se declarou para a amiga com que gravou o feat 'Só o Amor'. "Ela faz o Show dos Famosos dela. Eu te amo, e você sabe disso".

Votos