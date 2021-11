Gloria Groove aposta em lingaguem cinematográfica em clipe 'Leilão'; assista

Gloria Groove lançou mais uma música com clipe do álbum "Lady Leste", nesta sexta-feira (26). Carregado de linguagem cinematográfica, ela mistura ficção a um cenário de um leilão para vender um ser místico.

Em coletiva de imprensa, Gloria Groove fez reflexões sobre o trabalho audiovisual em comparação as últimas produções que lançou. "As músicas se conversam completamente. As músicas tem caráter de convite. Em 'Queda' eu digo, em leilão também. Sempre nessa coisa de anunciação. Acho que a mestre de cerimônia Gloria Groove nasceu nessas composições. Já virou uma característica da Lady Leste", enfatizou.

Assista:

Gloria Groove Cantora Essa música nasceu na mesa de reunião. Discutindo as coisas que estavam dando certas e erradas. Eu estou sendo o Daniel administrando o que a Glória vai fazer na vida

O clipe de narrativa cinematográfica traz Gloria Groove sendo diversos personagens, de leiloeira a um ser de outro mundo. Segundo a cantora, a produção conta inspirações de filmes como "Labirinto do Fauno" e "Convenção das Bruxas".

Para o clipe, a cantora repete a parceria com Felipe Sassi, diretor dos dois primeiros projetos audiovisuais de "Lady Leste": "Bonekinha" e "A Queda".

"Sei que sou uma artista que rompe barreiras em diversos níveis e me fascina ver a curva do meu processo de amadurecimento e valorização como artista nessa indústria. Quando comecei a apostar no meu trabalho como drag queen, todas essas oportunidades eram apenas sonho. 'Leilão' é o meu jeito de dizer que tenho confiança em meu trabalho, que sei que é fruto do meu esforço, e que merece sim reconhecimento à altura", destacou Gloria Groove.