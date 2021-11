Nattan regrava canções de Paralamas do Sucesso e Peninha em forró; escute

O cantor cearense Nattan acaba de lançar o álbum "Carona no Foguete" com 17 músicas. O repertório traz canções de trabalho do forrozeiro e interpretações de grandes hits de bandas como Paralamas do Sucesso, Matheus e Kauan e Peninha.

"Lanterna Dos Afogados", sucesso na voz de Hebert Viana, ganhou a cadência do forró na interpretação de Nattan. O sucesso "Meu Erro" de 1984, também dos Paralamas do Sucesso, ganhou espaço no álbum promocional.

Nattan fez ainda uma versão de "Sonho", primeiro sucesso nacional do cantor e compositor Peninha. A letra de 1977 foi até incluída na trilha da telenovela "Sem Lenço, Sem Documento".

Trabalho em crescente

Cearense de Sobral, o forrozeiro Nattan já consolidou o hit “Não te Quero”, alcançando a marca de mais de 80 milhões de reproduções nas plataformas digitais. Com apenas 21 anos, o forrozeiro é um dos principais nomes da nova geração da música com grandes sucessos no repertório.

Lançado em 2021, o EP “Com Você ou Sem” apresenta aos fãs do forrozeiro alguns dos maiores sucessos do repertório, como “Morena”, que contabiliza mais de 50 milhões de reproduções nas plataformas digitais, além do hit que dá nome ao EP que foi regravado com a dupla Matheus e Kauan.