Nattan revela experiências dos primeiros shows presenciais da carreira e fala sobre novo EP

O cantor Nattan surgiu musicalmente nos aplicativos de streaming no início da pandemia do coronavírus. Os primeiros shows com público do cearense foram embarreirados por conta do avanço da doença no último ano. Em julho deste ano, o forrozeiro começou a ter as primeiras experiências com fãs em algumas cidades brasileiras que autorizaram a realização de eventos.

"Eu não tinha esse termômetro. Eu fiz um show no Pará com público presencial. A galera foi um caldeirão cantando 'Morena'. Muita coisa é nova para mim. Tudo acontecendo rápido", explica o cantor.

Assista entrevista:

Nattan conta que mantém contato com os fãs por meio de um grupo no WhatsApp para trocar informações e ficar próximo do público. "Estou tendo a experiência de pessoas chegarem na minha frente chorando dizer que acompanha meu trabalho. Tem gente que tá acompanhando há um mês ou dois as minhas redes é já cria intimidade".

Lançamentos musicais

"Diferente dos Diferentes". Esse é o título do novo EP do forrozeiro lançado por Nattan. "Confiei em Ti”, composta por Felipe Pasoli, e “Sentada Desapegada”, que tem participação de MC Mari e letra assinada por Felipe Amorim, Caio DJ, Kaleb Junior e Cristian Bell, são as novas músicas de trabalho do cearense.

O destaque fica por conta da canção “Diferente das Diferentes”, com composição feita por Cristian Bell, Cristian Luz, Matheus Kenedy e Barto, que ganhou um clipe na sexta-feira (23).

"Perrengues" da carreira:

Abertura para o mercado nacional

Nattan é um dos cearenses que compõem o casting de forrozeiros da produtora Vybbe — empresa de Xand Avião com participação ainda de Avine Vinny, Zé Vaqueiro, Zé Cantor e Priscila Senna. Em junho deste ano, a união dos cantores atraiu olhares do cantor Gusttavo Lima. A Balada Music, marca do cantor sertanejo, fechou parceria e, em breve, deveremos ver agendas pelo país.

A produtora de Gusttavo Lima é responsável por gerenciar agendas de Jonas Esticado, Wallas Arrais, Felipe Araújo e a da dupla Bruno e Denner. A união das produtoras goiana e cearense deve gerar um novo evento a percorrer o país em 2022.

Nattan contou a proximidade das produtoras abre a possibilidade para realizar dois sonhos: gravar uma música com Xand Avião e outra com Gusttavo Lima.