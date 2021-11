Festa com João Gomes e Tarcísio do Acordeon em Mossoró tem cenas inusitadas e repercute; entenda

O retorno das festas de forró, barradas por decretos estaduais para evitar novos casos de Covid-19, foi um dos momentos mais aguardados pelos nordestinos. Em Mossoró (RN), uma festa com João Gomes, Victor Fernandes e Tarcísio do Acordeon repercutiu em vídeos por cenas do público alcoolizado e no que parece ser um ato sexual.

No Twitter, pessoas que dizem ter participado da festa relataram diferentes histórias. Nesta sexta-feira (26), o Google Trends — ferramenta de análise de dados — registou mais de 20 mil pesquisas sobre a festa.

Responsável por festa em Mossoró fala o que foi verdade sobre evento

Legenda: Evento trabalhou com 50% da capacidade da casa, como previsto em lei Foto: Reprodução/Instagram

Em entrevista ao É Hit — canal de música do Diário do Nordeste — o empresário Elânio Tinoco, responsável pelo evento em Mossoró, declarou que muitos vídeos divulgados nas redes sociais como sendo da festa, não são em Mossoró.

"Fizeram uma montagem com várias cenas e muitas não aconteceram na nossa festa. Por exemplo, essas imagens do povo voltando a pé do evento para casa, isso não é no nosso evento", explicou o empresário.

Diferentes publicações nas redes sociais mostram pessoas embriagadas no evento e dormindo em locais públicos de Mossoró, o que de fato, segundo o responsável da festa, aconteceu.

Elanio Tinoco Empresário O povo voltou mais desesperado pelo que não existia em dois anos, as festas. Queriam sair, se libertar, beber e se divertir

Muitas imagens que repercutiram nas redes sociais, no entanto, aconteceram quando outros artistas cantavam. Um dos casos foi de um casal filmado ao que parece fazendo sexo já ao amanhecer. No palco é possível ver que o cantor Tarcísio do Acordeon ainda em apresentação.

Legenda: Cearense Tarcísio do Acordeon participou de evento Foto: Reprodução/Instagram

Elânio também disse que a produção do evento verificou em câmeras do circuito interno de monitoramento da festa se houve ato sexual do casal filmado. Segundo ele, não houve e a moça apenas estava em cima do homem, que sobe a calça."De fato o público se excedeu mais do que em outras festas na bebida. Tinha gente na grama que havia bebido muito, dormindo nas calçadas, entre outras situações".

Segundo o organizador do evento, a festa contou com segurança particular, brigadistas e equipe de socorristas. "O serviço de saúde chegou a atender algumas pessoas com soro", explicou Elânio Tinoco.

Mais uma edição em 2022 em Mossoró

Mossoró foi a primeira cidade a receber uma edição da festa "Pizro". Segundo Elânio, a intenção é realizar uma segunda festa na cidade em 2022.

Sob organização da produtora de João Gomes,Tarcísio do Acordeon e Victor Fernandes, a festa "Pizro" conta ainda com agenda para ocorrer em São Paulo, nos dias 2, 3 e 4 de dezembro; em Santarém (PA), no dia 7 ; em Boa Vista (RR), no dia 8; e em Teresina, no dia 9.