Globo divulga prévia e data de estreia de documentário sobre Karol Conká: 'A Vida Depois do Tombo'

A Globo divulgou, neste domingo (11), a data de estreia e a prévia do documentário "A Vida Depois do Tombo", que mostra a vida da rapper Karol Conká após sua passagem no BBB 21. O pequeno trecho mostra a cantora chorando e, ao fundo, dizendo que "depois do tombo a gente faz o quê? A gente levanta".

O documentário deve estrear em 29 de abril, no Globoplay. Conká foi a 4ª eliminada do Big Brother Brasil (BBB) 21, com 99,17% dos votos. O resultado bateu o recorde de rejeição do reality.

A produção do documentário foi revelada por uma consultora da artista, Fabiana Bruno, mas não tinha sido confirmada pelo Globo até o momento. Equipes do Globoplay acompanharam a cantora desde a sua saída do Big Brother Brasil 21 e a ideia é mostrar a ascensão e a queda da artista.

Segundo a consultora, a série terá viés jornalístico e mostrará "toda sua criatividade, sua faceta musical, artística, enfim, toda a inteireza dela mesmo".

"Têm sido dias intensos de filmagens, e o time da Globo tem explorado diversas facetas da Karol, desde sua história de vida antes do BBB até como está acontecendo esse processo e esse enfrentamento dela com todas as questões que a fizeram ter os comportamentos que teve dentro da casa", disse Bruno, em entrevista ao jornal O Globo.

A curitibana deixou o reality com alguns desafetos e desaprovação do público por seus posicionamentos e comportamento. Diversos famosos se posicionaram contra atitudes da cantora e ela chegou a perder contratos.

Entre as polêmicas, estão as acusações xenofóbicas contra Juliette e humilhar Lucas Penteado, que desistiu do reality. Em participações em programas da Globo, Karol pediu desculpas pelo seu comportamento no programa.