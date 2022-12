Gkay atirou sapato em Tatá Werneck no Lady Night? Veja o que diz Multishow

A participação de Gkay no programa "Lady Night", de Tata Werneck, continua rendendo polêmicas. Desta vez, o canal Multishow negou que a influenciadora tenha jogado um sapato na apresentadora durante a gravação. A informação havia sido divulgada pela coluna Splash, do Uol.

Segundo a coluna, Gkay teria dado muito trabalho durante a gravação do programa. Ela ficava brincando e não saía do palco, demorando 40 minutos para deixar o espaço. O fato teria deixado a produção apreensiva por ter outra gravação na sequência.

Constrangimento no Lady Night

Ainda conforme a Splash, uma fonte revelou que a influenciadora fazia de tudo para chamar atenção, chegando a arremessar com força um sapato no rosto de Tata. A cena, no entanto, teria sido cortada pelo Multishow.

À coluna, a fonte também revelou que Gkay quebrou uma escultura de gato do cenário do programa ao ficar brincando com o objeto. Toda a situação teria gerado constrangimento em quem acompanhava a gravação, incluindo a plateia.

Posicionamento do Multishow

A assessoria de imprensa do Multishow, no entanto, afirmou que "a informação não procede". Procurada pelo Uol, a assessoria de Gkay também informou que os fatos não procedem. "O que ocorreu em palco fazia parte da encenação no programa", acrescentou.