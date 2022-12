Simony é internada para última etapa de tratamento do câncer: 'sou só gratidão'

A cantora Simony, de 46 anos, foi internada nesta terça-feira (13) para continuar o tratamento contra um câncer no intestino. No Instagram, ela compartilhou uma foto na cama do hospital onde fará a nova etapa do procedimento.

"Internada para a reta final. Sou só gratidão. Deus me carregou no colo até aqui", escreveu a artista, aparecendo de turbante na cabeça.

Foto: reprodução/Instagram

Simony já havia passado por uma série de sessões de quimioterapia, encerradas ainda no início do mês de outubro. Já em novembro, ela começou as sessões de radioterapia e, agora, deve finalizar o tratamento específico.

Descoberta da doença

Anteriormente, em entrevista a Roberto Cabrini, ela explicou que recebeu a notícia durante um exame simples. O susto, revelou, foi imediato.

"Por conta de uma íngua, vim fazer meus exames e descobri um câncer. Eu achava que eu estava com alguma inflamação. Foi o exame que salvou a minha vida. Quando li carcinomas, pensei: 'Meu Deus, carcinoma é câncer. Estou com câncer", disse.

Na época, Simony revelou que o tumor tinha apenas cinco centímetros, mas apresentava dor recorrente. O sintoma só foi aliviado a partir da primeira quimioterapia.