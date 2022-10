Giovanna Ewbank relata ter sido assediada por ator famoso durante gravações de 'A Favorita'

Giovanna Ewbank revelou que foi assediada por um ator famoso durante as gravações da novela "A Favorita", em 2008. O desabado da atriz, que estava em seu segundo trabalho na TV Globo, foi feito na última edição do podcast "Quem Pode, Pod", ao lado de Fernanda Paes Leme e Deborah Secco, nessa terça-feira (4).

"Eu estava andando no corredor pra ir gravar e um ator, consagradíssimo, mais velho, super carreira e tal, eu estava com um shortinho curtíssimo, foi lá e me deu um tapão na bunda no corredor, no meio de todo mundo e disse: 'Tá boa, hein?'. Eu, imediatamente, fui pro camarim e comecei a chorar", comentou Giovanna.

Giovanna relatou caso em podcast:

Aconselhada a não denunciar

Legenda: Giovanna em cena da novela na TV Globo Foto: Reprodução/TV Globo

Após o assédio, ela conta que quis tomar alguma atitude contra o ator, mas foi aconselhada por colegas de elenco a não seguir com a denúncia: "[...] Todas, na época, falaram: 'Cara, não faz nada. É o seu segundo trabalho na Globo, você vai se dar mal, vai dar ruim, fica quieta, faz o seu trabalho e vambora'"

"Não foi só esse caso, foram vários. Na época eu achava que não era assédio, eu senti um desconforto", comentou Ewbank.

Durante o podcast, ela, no entanto, garantiu que se o caso tivesse ocorrido atualmente ela teria denunciado: "É importante nós falarmos sobre isso, a gente dar as mãos, se inspirar em outras mulheres".