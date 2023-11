Gil do Vigor nega ser pivô de separação entre Jojo Toddynho e Lucas Souza

O ex-BBB Gil do Vigor, 32 anos, negou os boatos de que teria sido o pivô da separação de Jojo Todynho, 26, e de Lucas Souza, 23, participante de "A Fazenda". Nesta terça-feira (21), a famosa disse que o seu casamento chegou ao fim porque ela teria encontrado uma troca de mensagens entre o marido e um homem famoso.

O nome do ex-BBB, então, foi apontado pelo jornalista Matheus Baldi, em um story no Instagram nesta terça-feira (21), como o dito "homem famoso". Em um vídeo no seu perfil, Matheus zombou: “Não sei o que aconteceu, mas aconteceu com uma disposição, um vigor impressionante”.

Legenda: O nome do ex-BBB foi apontado pelo jornalista Matheus Baldi Foto: Reprodução/X

Revoltado, Gil fez questão de se defender, nesta terça-feira (21), em seu perfil oficial na rede "X". “Eu cheio de coisas para estudar e o povo colocando meu nome nas tretas que eu não faço nem ideia”, disparou o economista. Em seguida, afirmou que iria processar quem começou com esse boato. “Muita oração e muito jejum, viu? E depois uns processos para quem inventa mentiras ou dá a entender!!! É isso. Bom dia que tenho mais o que fazer. Oie oie!”, completou.

Além de Jojo e Gil, quem também se pronunciou sobre o assunto foi a equipe de Lucas Souza, que está confinado em “A Fazenda 15”. "Não entendemos o que leva a senhora ex-esposa de Lucas vir a público, periodicamente, com doses de 'verdades', sendo que dentro do programa ele a defende. A audiência a cita e ela se revolta contra aquele que é só gratidão por ela", declarou o comunicado.

Na rede "X", alguns internautas saíram em defesa do ex-BBB. "Deixem ele em pazzzzz! Ele precisa de tranquilidade para se preparar nos vigores acadêmicos de Harvard! Vão arrumar treta pra lá caramba!!!", escreveu um seguidor. "Processa mesmo, Gil, que absurdo uma coisa dessas", disse outra pessoa.

Outros seguidores, por outro lado, comentaram frases do tipo "onde há fumaça, há fogo". "E de onde saiu essa fofoca Gil? Explana logo,pq onde há fumaça há fogo", falou um. "Apareceu rapidinho, tá ligadinho", brincou outro.