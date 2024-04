Gexperience chega a Fortaleza para iniciar passagem itinerante pelo Brasil; saiba detalhes

O Gexperience, experiência que reúne diversos conteúdos de imersão no universo da Globo para todos os públicos, chega a Fortaleza nesta quinta-feira (25). A Capital é a primeira cidade do País a receber o formato em modo itinerante. A atração fica em Fortaleza até o dia 18 de junho, e os ingressos estão disponíveis em pré-venda com lotes promocionais.

Para quem for até o local conferir o evento, que está com o primeiro lote esgotado, será possível vivenciar a Globo por meio de reproduções de estúdios que dão vida a reality shows, programas de auditório, futebol, programação infantil, novelas e entretenimento, por exemplo.

Ao todo, são 15 atrações exclusivas que vão desde a reprodução de cenários icônicos de novelas de grande sucesso, mas também passam por participação fictícia no 'Que História é Essa Porchat', cantoria no 'The Masked Singer', viver como um brother no BBB e vivenciar o 'Mais Você', de maneira fiel e digital, interagir com os cavalinhos do Fantástico de um jeito divertido, além de reunir atrações lúdicas com a temática do 'Detetives do Prédio Azul'.

Circuito com interatividade

O circuito conta com mais de 350 m², com o objetivo principal de aproximar ainda mais a Globo ao dia-a-dia das pessoas de todas as regiões do Brasil. A experiência ainda deve viajar para outras 14 cidades brasileiras ao longo de 2024 e início de 2025.

"É uma honra sediar o lançamento desse projeto nacional, o que intensifica ainda mais nosso compromisso de entregar ao público do Ceará jornalismo e entretenimento com a excelência Globo, a exemplo do primeiro Globo Repórter totalmente produzido por uma afiliada, recente realização nossa", reforça Ruy do Ceará, diretor superintendente do Sistema Verdes Mares de comunicação, que abrange a TVM e outros veículos.

O Gexperience é um empreendimento produzido pela Tornak Holding, em parceria com a Globo, que traz a experiência para o estado do Ceará com a TV Verdes Mares (TVM). O formato itinerante tem a co-realização da YDreams Global, empresa especializada em exposições imersivas. O Shopping RioMar foi o local escolhido para receber o projeto no Estado.

"A Globo está nos lares das pessoas todos os dias, e o Gex itinerante proporciona uma vivência física do entretenimento que as pessoas vêem na telinha. O nosso objetivo é que o público possa se divertir e se emocionar. É uma maneira de reconhecermos e enaltecermos esse Ge com espectadores da Globo", destaca Fernanda Luz, Head Management Gexperience Itinerante.

Serviço

Gexperience Fortaleza

Pré-venda de ingressos: lote 2 - R$ 28 (inteira) e R$ 14 (meia); lote 3 - R$ 34 (inteira) e R$ 17 (meia). Assinantes Globoplay e Claro Clube têm descontos. Acesse: www.gexperience.com.br

Período: 25 de abril a 18 de junho, no shopping RioMar Fortaleza, de 10h às 21h

Piso L3 - Praça de Alimentação