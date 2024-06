Gabriely Miranda posta homenagem a Endrick, após gol decisivo no amistoso Brasil e México

Decisivo no amistoso entre Brasil e México neste sábado (8), Endrick foi homenageado pela namorada, Gabriely Miranda, nas redes sociais. O camisa 9 da seleção brasileira marcou um gol nos acréscimos e deu a vitória à seleção nacional por 3 a 2 contra os mexicanos.

Antes das equipes entrarem em campo, Gabriely publicou uma selfie mostrando o look que escolheu. A influencer apostou em uma camisa da seleção customizada, deixando a barriga de fora.

Ela também publicou vídeos do namorado aquecendo antes do jogo. "Sempre por ele", escreveu na legenda. A partida ocorreu no estádio Kyle Field, em College Station, no estado do Texas, Estados Unidos. O jogo era preparatório para a Copa América.

Depois do jogo, ela voltou a homenagear o namorado com uma foto de um beijo entre os dois.

"Você merece tudo isso. Jesus te ama, Endrick, e ele tem planos extraordinários para a sua vida. Esse é só o começo", escreveu ela.

"Mais um (gol) para guardar e ficar na sua história, amor. Te amo", acrescentou.

Endrick e Gabriely têm sido alvos de muitos questionamentos nas redes sociais sobre crises no relacionamento dos dois ou com a família do atleta. Nas redes sociais, eles mantêm constantes postagens com declarações amorosas e já chegaram a desmentir boatos de que estão “infelizes” um com o outro.

A pressão sobre o casal aumentou após eles participarem do podcast "PodDelas", onde revelaram que possuem um “contrato de namoro”. As cláusulas do acordo do casal dizem que eles não podem trair, precisam falar sempre “eu te amo” e evitar palavras monossilábicas como "aham" ou "ok".

Em uma participação da família no programa "Conversa com Bial", nova polêmica. Na entrevista, a influencer deixou no ar a sua ida à Europa ao lado do namorado, que foi contratado pelo Real Madrid. Contudo, a sogra, Cíntia Ramos comentou sobre o futuro do relacionamento do filho e criou um climão com Gabriely. Em seguida, a mãe de Endrick compartilhou uma foto da família ao lado de Pedro Bial e cortou a nora.