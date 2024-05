Endrick e namorada falam de planos futuros com a ida do atacante para o Real Madrid

Realizando o sonho que vem desde a geração de seu avô, de se tornar um jogador de futebol de sucesso, Endrick, de 17 anos, atacante do Palmeiras e da Seleção Brasileira, falou ao “Conversa com Bial”, nesta segunda (6), sobre o casamento com sua namorada, a modelo Gabriely Miranda, de 21.

Durante o pate-papo, Pedro Bial indagou: "a pergunta que não quer calar: vai ter casório quando?". "Como falei ao meu pai e minha mãe, eu quero ser pai novo, quero ver meu filho crescer, ter afinidade, mas ela é quem tem que dizer sim ou não, né?”, respondeu Endrick, que estava acompanhado de Gabriely, de sua mãe, Cintia, e de seu pai, Douglas.

A modelo, no entanto, não deu uma resposta direta sobre o futuro do relacionamento com o atleta. "Acho que a gente é muito novo, tem muito caminho pela frente. A gente ainda está vendo isso”, explicou.

A mãe do craque concordou com a nora:"Eu crio meu filho para ter hombridade, como ele fez com o presente da ex-namorada. Acho que é como ela falou, eles estão muito novos para casar".

O presente ao qual Cintia se referiu é nada além de um carro novo, dado por Endrick à Lara Fernandes, já depois do término. "Minha mãe me criou um homem de caráter e de respeito. Quando a gente namorava, ela tinha o sonho de ter um carro. A gente terminou, mas o meu carinho por ela não tinha acabado. Se era um sonho pessoal dela, eu ia ajudar. Se isso a ajudou, me ajudou também”, justificou.

O ídolo da torcida palmeirense aguarda a sua ida para o Real Madrid, prevista para o próximo mês de julho, quando atingirá a maior idade.

Bial perguntou ainda se Gabriely está animada com a possibilidade da mudança para a Europa. "Será? É uma incógnita ainda. A gente está resolvendo as coisas", completou.