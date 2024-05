Ferroviário acerta com técnico Paulinho Kobayashi para a sequência da Série C

O Ferroviário acertou o retorno do técnico Paulinho Kobayashi para a sequência da temporada de 2024. O Diário do Nordeste confirmou que o acordo foi selado na tarde desta terça-feira (7), com o treinador chegando para a 3ª passagem no time coral. Em 2023, inclusive, o comandante foi campeão da Série D do Brasileiro pelo Tubarão da Barra.

Kobayashi deixou o time cearense após o título nacional e se transferiu para o Capital, de Brasília/DF. Com o fim do Estadual e a falta de calendário para o restante do ano, o profissional de 54 anos aceitou a proposta do Ferroviário.

A procura por um novo técnico teve início após a saída de Maurício Copertino, demitido na madrugada desta terça (7). A decisão ocorreu após a derrota por 5 a 0 para o São Bernardo/SP, pela Série C do Brasileiro.

Além de Kobayashi, o Ferroviário trabalhava com outras duas opções: Moacir Junior e Luizinho Vieira. O próximo compromisso coral seria neste sábado (11), com o São José-RS, no estádio Presidente Vargas (PV), mas a partida da Série C foi adiada devido ao cenário de calamidade pública enfrentada pelo Rio Grande do Sul com as fortes chuvas na região.