Conmebol adia jogos de Grêmio e Internacional por competições sul-americanas

A Direção de Competições e Operações da Conmebol comunicou nesta terça-feira (7), o adiamento dos jogos Grêmio (BRA) x Estudiantes (ARG), pela Libertadores, e Internacional (BRA) x Delfín (EQU), pela Sul-Americana 2024. Os jogos estavam previstos para 15 e 16 de maio, respectivamente, serão adiados. As novas datas para ambos os jogos serão anunciadas em breve.

A entidae máxima do futebol sul-americano publicou que "se solidariza com todo o Estado do Rio Grande do Sul e expressamos nosso apoio à situação que estão atravessando".

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) adiou “todas as partidas envolvendo equipes do Rio Grande de Sul nas competições nacionais, como mandante ou visitante, previstas até o dia 27 de maio de 2024”, conforme comunicado divulgado nesta terça-feira (7).

Calamidade

No dia 2 de maio, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul decretou Estado de Emergência devido às fortes chuvas que afetam o Estado e especialmente a cidade de Porto Alegre. Até o momento, 90 pessoas morreram e mais de 950.000 estão sem energia eléctrica em consequência das inundações em todo o Estado.

O Aeroporto Internacional Salgado Filho está inundado e suas operações estão suspensas por tempo indeterminado.As estradas de Porto Alegre e as vias de acesso ao aeroporto estão intransitáveis e bloqueadas.