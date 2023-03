Gabriel Leone é escolhido para interpretar Ayrton Senna em série da Netflix

A Netflix anunciou que o ator Gabriel Leone foi o escolhido para interpretar Ayrton Senna na série “Senna”, que contará a história de vida do piloto. O anúncio foi feito nesta terça-feira (21), data em que o tricampeão de Fórmula 1 completaria 63 anos. Ainda segundo o serviço de streaming, as gravações começam em breve.

"É uma honra poder interpretar um dos maiores ídolos nacionais, não só do esporte, mas um ícone que inspirou o nosso povo e os amantes de velocidade do mundo todo. Contar essa história para milhões de pessoas de vários países com a Netflix é uma grande responsabilidade e será, sem dúvida, um dos maiores desafios da minha carreira até então", disse Gabriel Leone, em comunicado enviado à imprensa.

O ator Chay Suede foi cotado para o papel, mas acabou desistindo para manter o contrato de longo prazo com a Globo. Henry Zaga, brasileiro que faz sucesso em Hollywood, também estava entre os nomes cotado para interpretar Ayrton Senna.

“Senna” terá seis episódios. O nome de Gabriel Leone também foi aprovado pela família de Ayrton, que participará ativamente da produção.