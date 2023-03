Whindersson Nunes nega romance após campanha sensual repercutir nas redes: 'perguntas de sempre'

Só de cueca, o humorista Whindersson Nunes compartilhou, nessa segunda-feira (20), a nova campanha da própria marca de roupa, a ÉOH, nas redes sociais. Com imagens sozinho e acompanhado da modelo brasiliense Anna Magalhães, a publicação foi suficiente para internautas alimentarem a teoria de que os dois estão juntos, o que foi negado.

Após postar as fotos da nova coleção de roupa íntimas, o artista gravou um storie do Instagram desmentindo o suposto envolvimento com a influenciadora.

Agora ver o povo me casando e me fazendo as mesmas perguntas de sempre porque eu estou do lado de uma moça", escreveu.

Foto: reprodução

Além de repercutir pelo suposto romance, a nova campanha da marca também garantiu uma interação da antiga esposa de Whindersson, a cantora Luísa Sonza, que curtiu a sequência onde o ex está só de cueca.

Boatos com Anna Magalhães são antigos

Em janeiro, o nome de Anna Magalhães já tinha sido apontado como novo affair de Whindersson por usuários das redes sociais. O boato começou após o humorista deixar um comentário em uma foto da jovem. "Seus olho é bunito [sic]", disse na ocasião.

Em fevereiro, o artista desabafou e disse que não consegue mais se apaixonar, após acompanhar como as antigas companheiras foram expostas na internet.

"É muito triste ver alguém querendo lhe dar carinho, mas você já sabendo que esse lugar aqui é muito cruel com as pessoas", escreveu em um comentário no Instagram.