Bruna Griphao e Domitila Barros discutem relação no jogo durante jantar, no BBB 23

O pós Jogo da Discórdia, na noite dessa segunda-feira (20), rendeu uma conversa às claras entre as participantes Bruna Griphao e Domitila Barros. As duas foram as escolhidas para comer pizza no gramado da casa.

O jogo consistia em um sorteio, em que brothers e sisters deveriam escolher um confinado para direcionar uma das duas placas. Quem ganhasse a placa de "protagonista" tinha direito ao jantar. Bruna e Domitila foram as sorteadas.

Clima tenso

Durante o Jogo da Discórdia, a atriz e Domitila trocaram plaquinhas. Bruna disparou contra a ativista social, declarando que ela foi sua indicação ao paredão devido à "arrogância". Domitila disse que não estava lá para deixar o jogo confortável para nenhum oponente.

Pizza e conversa

Durante o jantar com pizza, Bruna afirmou que não quer fazer perseguição com a ativista no BBB 23: "Quando eu dei a plaquinha de 'não ganha', dei meio porque não tinha para quem dar. Acho que você é uma jogadora forte, consigo visualizar o seu lado positivo. Só que, simultaneamente, visualizo outro lado em você que me causa estranheza".

A atriz ainda citou o discurso de defesa de Domitila, em que a sister disse que está lá para agradar o Brasil, e não Bruna, e confessa ter ficado surpresa.

Ela também relembrou alguns outros comentários de Domitila. "Não quero tirar o seu lugar, não quero te arrancar da casa. É só, infelizmente ou felizmente, eu fui líder três vezes. Eu tive três indicações para fazer, é uma posição muito difícil. O que eu vou fazer nesse momento? Se o Fredinho não estivesse aqui, quem você indicaria se fosse líder?", diz a atriz. "Provavelmente, você", responde a ativista. "Exato", conclui a atriz.

Um pouco depois, Domitila falou da situação na casa, como se sentiu em alguns momentos e opinou sobre o comportamento de Bruna e de alguns brothers: "Você, a Larissa e o Fred, em situações diferentes, me deram o sentimento de que vocês estão acostumados a lidar com pessoas como Domitila para servir ou entreter, mas não ir para o combate pau a pau...".

Ela relembra um Jogo da Discórdia que causou uma briga generalizada e afirmou que a dor deles – e a da família deles – não é menor ou menos importante que a dela.