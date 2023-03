Fátima Bernardes visita estúdio do Jornal Nacional, apresentado por William Bonner

Fátima Bernardes retornou ao estúdio do Jornal Nacional nesta segunda-feira (20) para uma breve visita. Na ocasião, a apresentadora do The Voice Brasil ainda tirou uma foto ao lado dos jornalistas William Bonner e Renata Vasconcellos.

"O Jornal Nacional recebeu hoje a visita de Fátima Bernardes, que participou do Papo de Segunda, do GNT, em um estúdio ao lado da nossa redação. Apresentadora do The Voice Brasil aproveitou para reencontrar os amigos do JN", detalhou uma publicação no perfil oficial do telejornal da Globo.

Fátima anunciou a saída do JN em dezembro de 2011, dando lugar para Patrícia Poeta. Em julho de 2012, começou o programa "Encontro".

Renata Vasconcellos de tênis

Nesta segunda, outro fato que também ganhou repercussão foi a mudança no padrão do figurino de Renata Vasconcellos. A apresentadora do Jornal Nacional usou um tênis durante a chamada do telejornal, no intervalo da novela "Vai na Fé".

O look chamou a atenção de telespectadores e internautas, que repercutiram o assunto nas redes sociais. A jornalista, que geralmente apresenta o telejornal ao lado de William Bonner de salto alto em cores neutras, surpreendeu o público com o look mais despojado.

"Maravilhosa!", "Renata Lo Prete fazendo escola" e "Essa mulher é pura elegância" foram alguns dos comentários.

Usuários no Twitter também defenderam que apresentadoras usem o calçado por ser mais confortável, apesar de o item ser tradicionalmente usado por jornalistas que estão à frente de um telejornal.