Renata Vasconcellos aparece de tênis em chamada do Jornal Nacional, e web reage: 'pura elegância'

Renata Vasconcellos, apresentadora do Jornal Nacional, da Rede Globo, apareceu usando tênis durante a chamada do telejornal, no intervalo da novela "Vai na Fé", na noite desta segunda-feira (20). A mudança de padrão no figurino chamou a atenção de telespectadores e internautas, que repercutiram o assunto nas redes sociais.

A jornalista, que geralmente apresenta o telejornal ao lado de William Bonner de salto alto em cores neutras, surpreendeu o público com o look mais despojado.

"Maravilhosa!", "Renata Lo Prete fazendo escola" e "Essa mulher é pura elegância" foram alguns dos comentários.

Usuários no Twitter também defenderam que apresentadoras usem o calçado por ser mais confortável, apesar de o item ser tradicionalmente usado por jornalistas que estão à frente de um telejornal.

Veja repercussão

Renata Lo Prete já havia aparecido de tênis na Globo

Apesar de Renata Vasconcellos ter mudado os padrões no figurino de hoje com o tênis, a jornalista Renata Lo Prete já havia trazido essa inovação antes. Em 29 de dezembro do ano passado, a comunicadora virou assunto nas redes sociais ao aparecer de tênis no início do programa jornalístico.

Em pé, ao lado do telão, Lo Prete usou um tênis típico de treinos em academia. Cerca de dez minutos após o começo do jornal, a âncora já surgiu com um sapato fechado com salto médio, como em telejornais anteriores.

Segundo o portal Sala de TV, do UOL, a jornalista deixa os sapatos embaixo da bancada, trocando alguns momentos antes do início do ao vivo, mas teria esquecido de fazê-lo.