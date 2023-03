Fãs de Cara de Sapato pedem que Globo inclua lutador na repescagem do BBB 23

Os fãs do lutador Cara de Sapato subiram a hashtag “Sapato na Repescagem” no Twitter, nesta terça-feira (21), e o termo ficou em alta na rede social.

Os admiradores do brother querem que a TV Globo inclua o lutador na dinâmica de repescagem do BBB.

Logo após o paredão desta terça, o eliminado se juntará aos outros eliminados do BBB 23, que já estão confinados, para mais uma decisão do público. Na quinta-feira (23), dois brothers retornam ao programa para disputar o grande prêmio em dinheiro.

Bruno Gaga, que apertou o botão de desistência, Guimê e Cara de Sapato, eliminados do programa após o caso de importunação sexual a Dania Mendez, são os únicos que não participam da dinâmica.

“Eu só queria o Sapato na repescagem. Era o único jeito dessa bomba de dinâmica prestar”, pediu uma fã. “Amanda precisa muito do único aliado que ela teve ali. E agora mais do que nunca. Sapato na repescagem”, escreveu outra. “Sapato na repescagem. Bora, gente! Ele merece voltar”, pediu outro. “A própria Dania te inocentou, mano. A produção deveria ter expulsado só o Guimê. Sapato na Repescagem”, disse outro.

Desde que saiu do BBB, na última quinta-feira (16), Sapato tem se mantido recluso. Sábado (18), em vídeo publicado no Instagram, ele reconheceu o erro e pediu desculpas. O lutador, no entanto, não se manifestou sobre a dinâmica de repescagem. Ontem, ele chegou a publicar somente uma carta que recebeu dos fãs.