Foto oficial de Lady Gaga no set de 'Coringa 2' é divulgada por diretor de longa

O diretor e roteirista de "Coringa 2", Todd Phillips, divulgou nesta quarta-feira (5) uma foto oficial da atriz e cantora Lady Gaga no filme estadunidense. Além disso, anunciou o fim das gravações do longa previsto para lançar dia 4 de outubro de 2024.

Em inglês, o título original é "Joker: Folie à Deux". O filme contará com a atuação de Joaquin Phoenix como Coringa, enquanto Gaga vai dar vida à Harley Quinn, a Arlequina.

Legenda: Produção estreia somente no segundo semestre de 2024 Foto: Reprodução

'Joker: Folie à Deux'

As filmagens do longa aconteceram no lote da Warner Bros. em Burbank, na Califórnia, Estados Unidos, conforme o portal Omelete, e tiveram previsão para durarem cinco semanas.

Todd Phillips continou na direção e roteiro, como fez em "Coringa". Ele ainda levou consigo novamente o corroteirista Scott Silver. No início, logo foi divulgada a ambientação no Asilo Arkham — hospital psiquiátrico fictício do universo das histórias em quadrinho da DC Comics — e a inclusão de elementos musicais.

"Coringa" foi lançado em 2019 e recebeu diversas indicações, incluindo 11 para o Oscar, entre elas Melhor Filme. Na premiação, levou as categorias de Melhor Ator, para Phoenix, e Melhor Banda/Trilha Sonora, com Hildur Guðnadóttir.