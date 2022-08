Novo 'Coringa' tem teaser divulgado com confirmação de Lady Gaga no elenco

A sequência do filme "Coringa" deve chegar aos cinemas em 4 de outubro de 2024. A produção de 2019 rendeu o Oscar de Melhor Ator a Joaquin Phoenix, que deve participar do segundo longa da franquia, assim como a cantora Lady Gaga. A continuação é intitulada como "Joker: Folie à Deux".

O diretor da obra, Todd Philips, usou as redes sociais, nesta quinta-feira (4), para divulgar um teaser do segundo filme. Nele é possível verificar a presença da artista pop e do ator no elenco. O vídeo também foi compartilhado nas redes sociais da artista, que reforçou a data de lançamento do longa na legenda.

Sequência de Coringa

A sequência trará a parceira de crime do vilão, a psiquiatra Harley Quinn, também conhecida como Arlequina, para a cena. A personagem será interpretada por Gaga. Segundo a revista Caras, o envolvimento da cantora pode indicar que a continuação adote elementos de um musical.

Assim como no primeiro filme, Philips co-escreveu o roteiro da nova produção com Scott Silver. Na época que foi lançado, "Coringa" arrecadou mais de 1 bilhão de dólares e além da estatueta do Oscar de Melhor Ator de Phoenix, rendeu ainda a de Melhor Trilha Sonora Original, com Hildur Guðnadóttir.

Essa não será a primeira vez que Gaga e o diretor trabalham juntos. Em "Nasce Uma Estrela" (2018), ele atuou como produtor do longa que rendeu um Oscar de Melhor Canção Original a artista.

