Flora Matos discute com produtor Fióti após polêmica de suposto plágio: 'gente falsa'

Após Evandro Fióti, irmão e empresário de Emicida, acusar Juliette e Duda Beat de plagiar o conceito da canção "AmarElo", de 2019, a cantora Flora Matos resolveu entrar na discussão e acusou Emicida de plagiá-la primeiro. A artista, conhecida por suas inserções polêmicas, fez uma série de postagens no X, antigo Twitter, nesta quarta-feira (18).

Para Flora, "AmarElo" surgiu de um trabalho publicado por ela no Instagram em 2018, antes do lançamento da canção de sucesso do rapper.

Fióti rebateu as acusações: "Flora, apesar de tudo tenho pena do seu descaso com sua própria saúde mental, e você sabe disso. Isso tudo eu nem sei mais como te alimenta, não espere nada bom desse ódio trajado de justiça que vc incita e atrai pra si. Quem te conhece sabe quem você é".

A rapper continuou rebatendo as falas do irmão de Emicida: "eu adoraria poder falar sobre como as coisas realmente aconteceram na minha carreira e sobre a quantidade de gente falsa que fingiu estender a mão pra mim quando na verdade ja tinha a intenção de me 'congelar' por interesses pessoais próprios. mas eu não posso".

Depois de vários posts, Flora finalizou: "podem falar o que for, eu sei da minha verdade". O nome dela e de Fióti chegou a figurar entre os mais comentados da rede social, tanto com apoios quanto com críticas.

O novo projeto de Duda Beat e Juliette, "Magia Amarela", que é uma parceria com a marca Bauducco, foi acusado por Fióti, de plágio conceitual, pelo nome e pela identidade visual da capa. Ele informou que tomará providências jurídicas por "apropriação".

"Sabe apropriação e tudo aquilo que a gente discursa sobre ética? Então, esse mercado tem bem pouco. ,Sem criticar as artistas que inclusive admiro. Mas nosso jurídico vai trabalhar!", publicou Fióti no X.

A equipe de Duda Beat se pronunciou na tarde desta quarta e negou que houve "participação criativa da artista na concepção da campanha, identidade visual, letra ou produção musical da faixa/jingle publicitário".

Mais cedo nesta manhã, Juliette informou "que a música 'Magia Amarela' faz parte de uma campanha publicitária" para a qual a cantora foi contratada. "A equipe da cantora está em contato com os contratantes responsáveis pela criação e produção da campanha para mais esclarecimentos".