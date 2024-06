Fiona Harvey, mulher que diz ter inspirado 'Bebê Rena', processa Netflix em quase R$ 900 milhões

Fiona Harvey, mulher que se apresenta como a inspiração para a personagem Martha, da série "Bebê Rena", processou a Netfflix, produtora da trama, pedindo uma indenização de pelo menos US$ 170 milhões (equivalente a R$ 893,9 milhões). De acordo com informações do portal g1, a ação foi movida para o Distrito Central da Califórnia, nos Estados Unidos, nesta quinta-feira (6).

No processo, Fiona alega que está sendo vítima de difamação, violência emocional, negligência e violação de direito. "'Bebê Rena' é a maior mentira da história da televisão. É uma mentira contada pela Netflix e pelo criador da série, Richard Gadd, por ganância e desejo de fama. Uma mentira projetada para atrair mais espectadores, obter mais atenção, ganhar mais dinheiro, destruir cruelmente a vida da Requerente, Fiona Harvey, uma mulher inocente difamada", diz a defesa de Harvey na ação.

Em entrevista ao Daily Record, Fiona afirmou que diversos fatos retratados na série são falsos e que ela nunca foi presa pelo crime de stalking. "Eu nunca estive na prisão. Eu não sei de onde esses quatro anos e nove meses [de pena] saíram. Nada disso aconteceu. É um monte de besteira", revelou.

Ela disse ainda que Gadd, ator e criador da série, precisa provar que ela foi presa por conta da perseguição. "Isso tudo é invenção e uma hipérbole. Não há ordens de restrição, liminares ou interdições em qualquer lugar. Simplesmente não há como. Não recebi a polícia à minha porta por causa de nenhuma dessas coisas. É um monte de lixo", declarou à época.

CONHEÇA A HISTÓRIA QUE INSPIROU “BEBÊ RENA”

Criador da série, Gadd revelou ter baseado o enredo da produção em um episódio pessoal, quando foi perseguido por uma cliente de um pub em que trabalhava, em Londres. Apesar de negar a perseguição, Harvey admitiu ter conhecido o ator quando ele era barman em um bar da capital inglesa.

Combinando a experiência com as vivenciadas por pessoas que conhece, o escritor criou, em 2019, o show de humor “Baby Reindeer”. Fiona contou ter mantido contato com Richard durante as primeiras apresentações do projeto, chegando a enviar uma calça à ele como forma de comemorar a atração.

O show fez sucesso e acabou tendo a história comprada pela Netflix, que a transformou na série “Bebê Rena”. Afirmando não ver Gadd há, pelo menos, 12 anos, Fiona falou sobre a produção: “Este é um programa para jovens de 20 e poucos anos. As pessoas sem vida, sem emprego, seja o que for”.

Assistida milhões de vezes desde o seu lançamento, em 11 de abril, a série envolveu tanto o público que os espectadores começaram a desenvolver especulações sobre as inspirações para cada personagem, colocando a graduada em direito e outras pessoas relacionadas a Richard sob os holofotes.

O escritor, então, veio a público, por meio de publicação no Instagram, pedir que os fãs da série parem com as teorias e alegações: “Pessoas que amo, com quem trabalhei e admiro estão sendo injustamente apanhadas em especulações. Por favor, não especule sobre quem poderia ser qualquer uma das pessoas na vida real. Esse não é o objetivo do nosso show", disse o autor.