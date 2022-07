Filho de Gretchen sofre acidente de carro na Bélgica: 'deu perda total'

O filho da cantora Gretchen, Gabriel Miranda, sofreu um acidente de carro na Bélgica na noite desse sábado (16). Pelo Instagram, a cantora afirmou que o filho está bem e apenas sofreu algumas escoriações.

De acordo com Gretchen, o veículo em que Gabriel estava capotou e deu perda total. Todos os envolvidos no acidente estão bem.

"Meu filho sofreu uma acidente na Bélgica, voltando de um show. O carro dele capotou, deu perda total. Ele já está em casa, está bem, só sofreu algumas escoriações. A gente é uma família muito blindada e forte. Somos protegidos por Deus", disse Gretchen.

Gabriel também apareceu nos stories da cantora e afirmou que está bem, apenas com o joelho inchado e hematomas pelo corpo.

"Foi um susto. Carro é material, a gente consegue de novo. Importante é estar bem. Estou inteiro, tive alta e estou em repouso. Meu joelho está inchado e estou com alguns hematomas no corpo. Todos os envolvidos no acidente estão bem", contou o cantor.

Legenda: Veículo que Gabriel dirigia ficou bastante danificado Foto: Reprodução/Instagram

'Ressurgiu das cinzas'

Gretchen disse ainda que vai embarcar para a França, onde o filho mora, daqui 10 dias. "Ele vai pegar um colo de mãe para melhorar esse sustão que ele passou. Se vocês virem a foto do carro... Ele é fênix. Ele ressurgiu das cinzas".

Gabriel viajava para a França e, por volta de 4 horas da manhã, capotou o carro três vezes, de acordo com comunicado publicado nas redes de Gabriel. "No mesmo momento, mesmo ferido, o cantor conseguiu sair do veículo. Outro carro vinha atrás e colidiu com seu veículo já no local do acidente. O cantor foi levado para o hospital".

Na manhã deste domingo (18), Gabriel publicou um vídeo com imagens do acidente e escreveu: "Um milagre! Eu nasci de novo! Obrigado, meu Deus, por mais uma chance de viver".