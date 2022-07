Influenciadora tem casa furtada durante o próprio casamento no Distrito Federal

Lays Medeiros, influenciadora digital do Distrito Federal, teve a casa invadida durante o próprio casamento, nessa sexta-feira (15). Os criminosos fugiram com diversos objetos da residência.

Em entrevista ao G1, a influenciadora detalhou que, após o matrimônio na igreja, recebeu um telefonema de uma vizinha. Ela informou que o portão da casa de Lays estava totalmente aberto.

De acordo com Lays, os criminosos quebraram o muro do terreno e invadiram a casa. "O dia que era para ser o mais feliz da minha vida se tornou uma noite de terror", afirma.

Lays Medeiros Influenciadora digital A cerimônia [na igreja] foi linda, mas a festa foi muito ruim para a gente, porque tínhamos que ficar fingindo estar tudo bem

Roupas, joias e dinheiro foram furtados

A Polícia Militar chegou a ser acionada, mas não encontrou mais nenhum dos suspeitos no local do crime. Roupas, bolsas, joias, R$ 2 mil em espécie, relógios e perfumes foram levados da residência.

De acordo com a influenciadora, os assaltantes fugiram ainda com chaves de carros e do portão da casa. "Foi tudo muito bem-planejado. Nas câmeras de segurança, não dá para identificar ninguém", afirma.