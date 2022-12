Filha de Juliano Cazarré é transferida para hospital no Rio em UTI aérea

Maria Guilhermina, filha do ator Juliano Cazarré, foi transferida, quinta-feira (14), para um hospital no Rio de Janeiro em uma UTI aérea. A stylist Letícia Cazarré, esposa do ator, compartilhou com seguidores a novidade.

“Viemos de UTI aérea, uma viagem muito tranquila em que ela dormiu o tempo inteiro. Céu de brigadeiro! Agora teremos dias de adaptação à nova rotina familiar, ao novo hospital e, por isso, talvez a gente não consiga responder a todos por enquanto”, escreveu ela no Instagram.

A bebê estava em São Paulo há seis meses, pois nasceu com uma doença congênita rara no coração, chamada Anomalia de Ebstein. Letícia desde então acompanha a filha na UTI.

Família

Maria é a filha mais nova do casal. Eles ainda são pais de Vicente, de 12 anos; Inácio, de 9; Gaspar, de 3; e Maria Madalena, de um 1 ano e 10 meses.

Em post no Instagram, em novembro, Letícia falou sobre o quão difícil estava estar longe da família. “Hoje eu sei que o maior sacrifício que Deus pode pedir a uma mãe, é que ela fique longe de seus filhos. Seja por ter que devolvê-los a Ele, como vi várias mães fazerem aqui na UTI e na vida, seja por estar longe fisicamente, mesmo tendo-os aqui na terra. Mas esse foi um sacrifício que Ele pediu também a Sua própria mãe, Maria, que era a maior e mais perfeita das mães, e ela soube aceitar e manteve sua fé”, escreveu ela.