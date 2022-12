Pastor evangélico é criticado por cristãos após denunciar racismo em hino religioso

O pastor e cantor gospel Kléber Lucas foi duramente criticado por cristãos após denunciar racismo no hino religioso "Alvo mais que a neve". Em entrevista ao Caetano Veloso, concedida na última semana, explicou que a letra contém "ideias de embranquecimento". No entanto, internautas atacaram ele por conta dessa visão.

Kléber, que regravou a música "Deus cuida de mim" com Caetano, é adepto da "teologia preta", que busca pensar o sagrado de forma não-eurocêntrica. As informações são do O Globo.

"Tem um hino que fala o seguinte: ‘alvo mais que a neve’. Se você aceitar Jesus, você vai ficar branco como a neve. Isso é cantado por brancos e negros com lágrimas, porque tem uma melodia lindíssima", começou a dizer, alertando logo em seguida que a letra contém racismo.

Kléber Lucas Cantor gospel e pastor O discurso, às vezes nefasto, de dominação, está embalado nessa beleza, em uma memória familiar, comunitária. Mas as ideias de embranquecimento estão lá no hino.

Críticas e defesas nas redes sociais

Após fazer a crítica, Kléber tem sido atacados nas redes sociais. A vereadora bolsonarista Sonaira Fernandes culpou a militância. “É isso que acontece quando a ideologia e a militância se sobrepõem ao Evangelho. Kléber Lucas, por acaso Jesus também errou quando falou: ‘Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida’?”.

Já o pastor Cristiano Gaspar disse: "falar que o hino é usado como instrumento de perpetuação do racismo é ignorância ou maldade mesmo”.

Um internauta debochou do posicionamento de Kléber. “Vamos dar uma Bíblia de presente de natal para o Kléber, gente. Ele rasgou a dele”.

Porém, o pastor tem recebido apoio de seguidores, como da atriz e diretora Bel Kutner, o pianista Jonathan Ferr e o artista Rapha Lucas.