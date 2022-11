Filha de Alok está internada com pneumonia em São Paulo

A filha do cantor Alok e da médica Romana Novais, Raika, está internada com um quadro de pneumonia. Romana compartilhou o estado de saúde da menina em seus stories no Instagram, nesta quinta-feira (3).

Raika, de 1 ano e 11 meses, está hospitalizada desde terça-feira (1°). Romana afirmou que a menina está melhorando e pode receber alta já nesta sexta-feira (4).

"Como foi nossa noite, filha? Dormimos agarradinhas? Melhores amigas", falou para a filha, em momento compartilhado nos stories, na cama de um quarto de hospital. Romana também mostrou a filha sorridente e brincou: "Nem parece que deixou a mamãe sem dormir três noites".

Romana compartilhou também um vídeo de terça-feira, que havia enviado para Alok, na emergência do hospital. "Não conseguia digitar e ele estava super preocupado me ligando", disse.

A médica dermatologista também aconselhou outras mães a acompanharem os sinais de síndromes respiratórias das crianças. "Essa variação de temperatura repentina propicia a queda da imunidade, propagação de vírus. E a evolução para uma complicação pode ser muito rápida", disse. Ela ainda estimulou a vacinação das crianças contra a influenza.

Raika nasceu em dezembro de 2020, em parto prematuro, devido complicação da Covid-19 de Romana. Romana e Alok também são pais de Ravi, de 2 anos.