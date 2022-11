Erasmo Carlos recebe alta hospitalar e brinca: ‘Ressuscitei no Dia de Finados’

Após 17 dias, o cantor Erasmo Carlos, de 81 anos, recebeu alta hospitalar, neste domingo (2). O artista estava internado com um quadro de "síndrome edemigênica" (excesso de líquido nos tecidos corporais), desde o dia 17 de outubro, no hospital Barra D’Or, no Rio de Janeiro.

A liberação médica foi confirmada pelo próprio músico, nas redes sociais. Ao divulgar a informação, Erasmo brincou com os boatos sobre sua suposta morte, divulgados no último domingo.

"Bem simbólico. Depois de me matarem no dia 30, ressuscitei no Dia de Finados e tive alta do hospital", publicou na legenda de uma foto ao lado da esposa, Fernanda Passos.

Em seguida, o cantor agradece ao apoio das pessoas que torceram pela sua recuperação.

O que é síndrome edemigênica?

A síndrome edemigênica, que fez Erasmo Carlos ser internado, é uma condição causada pelo aumento do volume de líquido fora dos vasos sanguíneos.

A retenção de líquidos causadas pela síndrome provoca o surgimento de edemas.