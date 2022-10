Atores morrem nas gravações de filme com Ludwika Paleta, a Maria Joaquina de Carossel

Dois atores morreram durante a gravação do filme Noches de Boda (Noite do Casamento), com a atriz Ludwika Paleta, conhecida por ter interpretado a Maria Joaquina na versão original da novela "Carrossel". As gravações foram paralisadas após o incidente no México.

De acordo com o Mexico Daily Post, o afogamento ocorreu na tarde da última quarta-feira (12), na praia de San Miguel del Puerto, sudoeste do país.

O afogamento ocorreu após um grupo de 10 figurantes ir para a área da praia após as filmagens. Três deles decidiram entrar no mar. A maré estava cheia.

Identidade das vítimas

Um dos homens foi resgatado com vida na mesma noite. As outras duas vítimas fatais foram identificadas como Luis Manuel "N" e Marco António "N", de 46 e 47 anos, respectivamente.

O corpo de Marco António foi encontrado em uma zona rochosa na manhã da última quinta-feira (13), já o de Luís Manuel ainda não havia sido localizado até a publicação da matéria e as buscas seguem acontecendo.

O filme é dirigido por Osvaldo Benavides, ator que vive o Dr. Mateo na série The Good Doctor. Ele já atuou com Ludwika em Maria do Bairro.