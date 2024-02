Fernanda terá primeira festa do líder do BBB 24 nesta quarta (7); veja tema escolhido

Os confinados do BBB 24 tiveram uma boa notícia da direção do programa, na noite de terça-feira (6). Durante programa ao vivo, o apresentador Tadeu Schmidt revelou o início das festas do líder. A sister Fernanda será a primeira da edição a realizar uma das comemorações da liderança.

"Tenho uma notícia em primeiríssima mão: você vai ser a primeira pessoa do BBB 24 a ter uma Festa do Líder! Vai inaugurar a temporada de Festas do Líder", contou Schmidt.

As celebrações marcam o fim das lideranças e acontecem semanalmente na casa mais vigiada do Brasil.

Líder escolhe tema de festa

Antes de entrar no reality, os confinados deixaram com a produção diferentes sugestões de temas para serem usados nas festas da liderança.

A festa da líder Fernanda acontece nesta quarta-feira (7). O tema escolhido por ela é o "Burlesco".