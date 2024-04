Fernanda Paes Leme dá à luz primeira filha com Victor Sampaio

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme deu à luz a primeira filha nesta quinta-feira (18). Chamada Pilar, a criança é fruto do relacionamento da artista com o empresário Victor Sampaio.

A bebê nasceu com 3,325 quilogramas e 50 centímetros de comprimento, segundo informações do portal Hugo Gloss. Nesta manhã, a atriz, de 40 anos, publicou novas fotos do ensaio que fez na reta final da gravidez nas redes sociais.

Fernanda e Victor estão juntos desde 2021, e noivaram no ano seguinte. O casal anunciou a gravidez em outubro de 2023 por meio de uma publicação no Instagram.

Antes da gravidez de Pilar, no final de 2021, a apresentadora havia perdido um bebê após sofrer um aborto espontâneo.