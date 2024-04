Giovanna Ewbank posta foto com a família e web aponta indireta para Fernanda Paes Leme; entenda

O que era para ser apenas mais uma publicação de família no Instagram de Giovanna Ewbank, 37 anos, nesse domingo (14), se tornou em mais um capítulo da polêmica envolvendo a apresentadora, o marido, Bruno Gagliasso e, a amiga do casal, Fernanda Paes Leme.

Após homenagem polêmica de Fernanda pelo aniversário de Bruno, Giovanna e o marido publicaram uma foto em família com a seguinte legenda: “Nada é mais importante do que vocês”. O que não demorou para a web também associar as palavras como indireta a Paes Leme.

"A legenda faz total sentido porque ele sempre declarou a importância da família para ele. Porém, diante da recente reclamação pública que a Fê Paes Leme fez por ele estar ausente, também serviu para ver se ela se toca e para de cobrar amizade de uma pessoa que claramente está em outro momento da vida e curtindo a família", destacou uma pessoa.

Entenda a polêmica

Tudo começou no sábado (13), quando Fernanda fez uma homenagem de aniversário a Bruno, revelando o afastamento do amigo de longa data. “Estava achando que minha filha poderia nascer hoje... Ela está mexendo tanto... Estou até quietinha agora, deitada no sofá com os pés para cima... No fundo, eu torci para ela segurar. Além de ser aniversário de um dos meus afilhados, também é o dia do Bruno. E dia 13 é tão dele! Já celebramos de formas tão especiais esse dia, em tantos lugares”, começou ela.

“Ele ama esse número e por mais que eu nem lembre quando foi a última vez que o encontrei, que conversamos de verdade (não rapidinho aqui), que realmente estivéssemos próximos, olhando no olho. Temos muita história e queria que esse dia seguisse dele!", completou.

Legenda: Fernanda Paes Leme, de 40 anos, parabenizou Bruno Gagliasso por meio do instagram Foto: Reprodução/Instagram

Internautas interpretaram o texto como uma indireta para Gio, já que durante bate-papo no podcast “Quem Pode, Pod”, as apresentadoras relataram o conflito que tiveram no começou do namoro de Ewbank e Bruno, quando a loira pediu ao marido para se afastar da amiga. "Fiquei muito insegura, e comecei afastá-la do Bruno por conta da minha insegurança. Bruno, que sempre amou a Fernanda mais que tudo, começou também a se afastar, porque sabia que me fazia mal", contou Ewbank.

Já Fernanda confessou que nunca sentiu raiva de Gio, mas sim de Bruno, que era seu amigo. "Ele que era meu amigo e não bancou minha amizade. Isso me deixou mal, chateada", disse.

Bruno, também falou na conversa, acrescentou: "Não tive a maturidade que eu tenho hoje pra ter você [Fernanda] na minha vida com ela [Giovanna]. Peço perdão. Eu te amo pra caralh* e na época eu não tinha maturidade para entender isso". À época, Fernanda chegou a ser desconvidada como madrinha do casamento dos dois por causa do ciúmes de Gio.