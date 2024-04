Fernanda Paes Leme apaga homenagem a Bruno Gagliasso após polêmica

A apresentadora Fernanda Paes Leme publicou um texto homenageando o amigo Bruno Gagliasso pelo seu aniversário, celebrado no último sábado (13). No texto, no entanto, ela confirma que houve um afastamento dos dois, e que “talvez ela saiba um dia o motivo”.

Com a polêmica em torno do texto, Fernanda acabou apagando o post, antes mesmo de completar 24 horas. Algumas pessoas acharam que ela não deveria expor a intimidade dos dois, e viram o texto como uma alfinetada.

“Nossa que bacana! Fernanda Paes Leme deu de presente de aniversário para Bruno Gagliasso essa mensagem que tá gerando o maior bafafá na rede ao lado”, escreveu uma pessoa no Twitter.

“Tenho para mim que essa Fernanda Paes Leme é apaixonada pelo Bruno Gagliasso. Não é possível uma pessoa ser tão sem noção assim. Sabe que o cara é casado e fica postando idiotice, mal amada”, opinou outra pessoa.

Após a grande repercussão, Fernanda Paes Leme falou sobre os hormônios na gravidez, em post publicado no domingo (14). “Esse final de gravidez que passa em câmera lenta… A cabeça dá tilte! O corpo cansa, os hormônios comandam, dias bons, outros nem tanto… E essa semana vou falar sobre algo que nunca tive e fui ter pela primeira vez na gravidez”, escreveu ela.