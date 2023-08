Fernanda morre em Mulheres Apaixonadas? Relembre destino da personagem

Em reprise no 'Vale a Pena Ver de Novo', da TV Globo, a novela Mulheres Apaixonadas trouxe ao público desfechos que marcaram o ano de 2003. Nesta quarta-feira (9), completou-se 20 anos de uma das cenas mais impactantes do folhetim: o tiroteio que resultou na morte de Fernanda, personagem de Vanessa Gerbelli.

Fernanda e Téo (Tony Ramos) estão presos no trânsito do Leblon, no Rio de Janeiro, quando são vítimas de balas perdidas trocadas entre criminosos e policiais. A cena, que ainda não foi exibida na atual reprise, deve ir ao ar no capítulo 150 da novela.

Na exibição original, a troca de tiros foi abordada pelo autor Manoel Carlos para chamar atenção aos casos desse tipo no Rio de Janeiro, gerando debates sobre o desarmamento no Brasil.

Como Fernanda Morre?

Téo decide dar uma carona a Fernanda, mas enquanto estão no trânsito acabam no meio de uma perseguição policial a criminosos após um assalto. Durante a troca de tiros, um dos projéteis atinge o para-brisa do carro de Téo, fazendo com que o casal deixe o veículo para tentar fugir.

Do lado de fora, no entanto, o personagem de Tony Ramos é atingido e cai no chão. Em seguida, Fernanda é baleada primeiro no ombro, e em seguida no peito. Neste momento, Salete (Bruna Marquezine), que está em casa, sente uma premonição e grita pela mãe.

Legenda: Fernanda é atingida no peito durante troca de tiros entre criminosos e policiais Foto: Reprodução TV Globo

Fernanda é levada para o hospital em estado grave, mas morre dias depois. Já Téo entra em coma, mas sobrevive.