Felipe Prior, ex-BBB, oferece ajuda a Luva de Pedreiro: 'me comprometo a fazer projeto da casa'

O ex-BBB Felipe Prior se ofereceu para fazer o projeto da casa do influenciador Iran Ferreira, conhecido como Luva de Pedreiro, nesta sexta-feira (24). A proposta foi dada nas redes sociais após revelações de que o jovem de 20 anos teria apenas R$ 7,5 mil em suas duas contas bancárias e de que sua casa nunca tinha sido reformada.

"Ô, Luva! Eu sou arquiteto, você manja, né? Se tu quiser, eu faço o projeto da sua casa. Se tu quiser, me comprometo a fazer o projeto da sua casa. De graça, mano! É nós!", disse Prior.

Iran nasceu no interior da Bahia, no município de Quijingue, e criou bordões como "Siiii", "Receba" e "Graças a Deus Pai". Em um campo de terra, se popularizou mostrando habilidade nas finalizações.

Hoje, concentra mais de 14 milhões de seguidores nas redes sociais. Apesar disso, ainda vive na mesma casa humilde, que não passou por nenhuma reforma. Por isso, Prior se comprometeu com o projeto.

Felipe Prior Ex-BBB "É só a gente trocar ideia no direct e é só falar: 'eu quero ter a casa feita pelo Prior'. Faço, não é para aparecer, você está ligado! É só falar. O projeto eu faço, tá bom? Pode deixar!".

O caso do Luva de Pedreiro repercutiu nas redes sociais quando fãs e outros influenciadores passaram a se questionar o que estava sendo feito com o dinheiro dele. Apesar do jovem de 20 anos ter fechado contrato de R$ 1 milhão com a Amazon Prime Video, suas contas estão quase zeradas.

Além disso, o influencer talvez ainda precise pagar a rescisão de contrato com seu ex-empresário, Allan Jesus, de R$5,2 milhões.

Caso do Luva de Pedreiro

Nas últimas semanas, o jornalista Léo Dias divulgou materiais contando os bastidores do vínculo do influenciador Iran Ferreira e seu ex-empresário, Allan Jesus. Fenômeno na internet, Luva de Pedreiro permanece morando no interior da Bahia, em Quijingue. Além disso, o jovem soma, em suas duas contas bancárias, apenas R$ 7,5 mil.

O vínculo de Luva de Pedreiro e Allan Jesus tem sido pauta da internet nos últimos dias, com inúmeras pessoas prestando apoio ao influenciador digital. Para desfazer a relação com o empresário, Iran Ferreira precisa pagar multa milionária.