Casa de Luva de Pedreiro na Bahia nunca foi reformada pelo jovem; veja vídeo do imóvel

O influenciador Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, segue morando na mesma casa no interior da Bahia, no município de Quijingue, apesar do sucesso nas redes sociais. Com apenas R$ 7.500 na conta bancária, oriundo da gestão da carreira junto ao empresário Allan Jesus, o jovem de 20 anos nunca conseguiu reforma a residência.

As intervenções no local foram feitas apenas pela família, que trabalha com agricultura, segundo vídeo divulgado pelo jornalista Léo Dias, do Metrópole. Mesmo com 16,9 milhões de seguidores no Instagram e 14,3 mi no Tik Tok, Iran não conseguiu receita para mudar a situação financeira.

A residência apresenta panos utilizados nos quartos como portas, além de muitos espaços apenas rebocados, sem pintura. Luva de Pedreiro criou bordões como "Siiii", "Receba" e "Graças a Deus Pai". Em um campo de terra, se popularizou mostrando habilidade nas finalizações.

O repórter também revelou que, caso tenha interesse de rescindir o contrato com o atual gestor, Iran deve pagar uma multa de aproximadamente R$ 5,2 milhões.

Conflito com empresário

Antes da polêmica, os seguidores já especulavam que Iran Ferreira tinha entrado em conflito com o empresário Allan Jesus, responsável pela gestão da carreira do jovem. Apesar da ascensão nas redes sociais, Luva de Pedreiro mantém uma vida muito humilde.

O tema foi discutido por outros influenciadores, como Casimiro. Na época, ele questionou o motivo do baiano seguir morando na mesma região e não ter conseguido muitas propagandas com o sucesso.

Ainda segundo o Léo Dias, o dinheiro não está com Luva de Pedreiro, que segue morando na mesma casa que vivia desde que passou a fazer sucesso.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte