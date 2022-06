Após Luva de Pedreiro anunciar afastamento das redes, empresário do influencer se manifesta

O influenciador digital Iran Barbosa, mais conhecido como Luva de Pedreiro, decidiu se afastar das redes socias e não revelou o motivo do sumiço. Nesta terça- feira (21), o empresário dele, Allan Jesus, quebrou o silêncio pela primeira vez depois do anúncio. Ele prometeu revelar uma bomba em relação ao influencer nesta quarta- feira (22).

O empresário, no entanto, não entrou em detalhes sobre o seria essa novidade. Pelas redes sociais, ele só afirmou que é uma surpresa muito boa para os fãs do Luva. “Quarta-feira agora a gente tem uma novidade top, uma bomba. Luva de Pedreiro. A gente não pode falar ainda, mas vai ser anunciado quarta-feira. Algo muito bom galera. Graças a Deus, o trabalho não para. A todo vapor. Vamos que vamos”, escreveu aos seguidores.

Os seguidores do influencer já haviam manifestado descontentamento com a gestão do empresário na carreira de Iran. Em Abril, o canal no Youtube do jovem recebeu a Placa de Prata em recompensa aos 100 mil inscritos, porém, o nome gravado no objeto era o da empresa de Allan Jesus.

Legenda: A empresa que gerencia o influencer pediu uma personalização especial para adicionar o nome ao lado do de Luva Foto: Reprodução

Nas redes sociais, Luva de Pedreiro soma 14,4 milhões de seguidores no Instagram,16,9 milhões no Tik Tok e mais de um milhão no YouTube.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte